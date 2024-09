Il bene confiscato e le intimidazioni agli assegnatari Lagalla | Daremo le case a chi ne ha diritto

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di sabato 14 settembre 2024) “Gli atti intimidatori di questi giorni nelalla mafia in via Decollati non hanno scalfito l’azione che sta portando avanti il Comune. Sono episodi da condannare che, però, possono rappresentare un’occasione importante per le istituzioni di ribadire la presenza dello Stato davanti