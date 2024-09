Il barista della Milano da bere che ha perso tutto per una cambiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Lunedì 29 luglio al piano terra del palazzo di giustizia dic'è trambusto. Un uomo che ha varcato l'ingresso dopo avere passato i controlli sembra in stato confusionale. Piange, farfuglia parole poco chiare. Alcuni poliziotti lo avvicinano con delicatezza, gli parlano, lo tranquillizzano. Erano stati avvertiti che D.C., 41 anni, titolare di un bar nel quartiere Città Studi di, si sarebbe presentato in tribunale per "farla finita" a causa di gravi problemi economici maturati nella sua attività. La sua storia, spiega Paolo Bocedi dell'associazione antiracket e antiusura che ha allertato la questura sul blitz in tribunale, è "simile a quelle di tanti altri baristi a". Nella città 'da' chi è al bancone spesso fatica a sopravvivere. Lo incontriamo nel suo bar prima che arrivino i clienti per l'aperitivo.