Idonei concorso 2023 il 27 settembre nuova protesta Un docente | Se i precari incrociassero le braccia l’intero sistema crollerebbe Mi chiedo se non mi convenga cercare un altro lavoro

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 14 settembre 2024) Luigi, undi lettere di 33 anni, ha superato ilPnrrper la scuola secondaria, ma non è stato assunto a causa delle quote delle riserve. "Sono stato escluso dalle graduatorie, nonostante abbia preso 94 allo scritto e 90 all'orale", racconta a La Repubblica. "È unche si regge sui, se tutti noi incrociassimo le, la scuola si paralizzerebbe". L'articolo, il 27. Un: “Se ile. Mise non miun” .