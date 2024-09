I concorrenti di Bake Off 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 14 settembre 2024) ©Us Warner Bros. DiscoverySono quattordici i pasticcieri amatoriali in gara nella dodicesima edizione diOff Italia – Dolci in Forno, in onda ogni venerdì sera, in prima serata, su Real Time. Chi si aggiudicherà la vittoria nello show condotto da Benedetta Parodi? Intanto conosciamo meglio i, pronti a sottoporsi ai giudizi di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. New entry, in qualità di super ospite fisso durante le prove tecniche, Iginio Massari. IdiOff ItaliaAlfonso, concorrente diOff Italia©Us Warner Bros. DiscoveryAlfonso (32 – Acerra, NA), napoletano doc e appassionato di Funko Pop (ne ha collezionati più di 500), si definisce eclettico. Fin da piccolo ha fatto tesoro dell’insegnamento del nonno “nessuno nasce imparato”, che lo spinge a voler sempre migliorare.