Highlights Liverpool-Nottingham Forest 0-1 Premier League 2024 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilcon glidel match tra0-1, valido per la quarta giornata della/25. Prima sconfitta stagionale per i Reds, che si piegano ad Anfield al cospetto dei Tricky Trees. Decisiva la rete al 72? di Hudson-Odoi, che conferma dunque l’ottimo inizio di campionato del, momentaneamente quarto in classifica. Di seguito ilcon le azioni salienti e il gol.0-1,/25 () SportFace.