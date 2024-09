Highlights Empoli-Juventus 0-0 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ildeglidi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. Allo stadio Castellani primo tempo bloccato con i padroni di casa che pressano bene e impediscono ai bianconeri di fare gioco e creare occasioni da gol. Ci vuole un calcio d’angolo per vedere la prima grande palla gol della partita: Gatti svetta di testa, ma la risposta di Vazquez è straordinaria e devia in angolo. Nella ripresa Vlahovic ha subito una grande chance, ma cicca con il sinistro e si fa ipnotizzare nuovamente da Vazquez. L’estremo difensore empolese è di nuovo protagonista sul tentativo di Koopmeiners. Anche l’ha una bella chance di sbloccare il risultato: azione manovrata e Grassi arriva alla conclusione, ma Perin è bravo ed attento. Nel finale un salvataggio clamoroso di Gatti su Gyasi evita il clamoroso 1-0.