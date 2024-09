Grumo Nevano | Revenge porn dopo una relazione extraconiugale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Carabinieri arrestano l’uomo che telefona proprio mentre la donna sta raccontando tutto alla locale stazione Unaterminata in malo modo e ilche dura da 8 mesi.Siamo ae una donna chiede aiuto ai carabinieri della locale stazione. Racconta tutto e spiega ai militari di aver avuto unae che da 8 mesi il suo ex amante le chiede soldi. Lui ha delle foto intime che li ritraggono e minaccia la donna di darle a suo marito qualora non voglia dargli denaro. La cessione avviene saltuariamente ma è sempre puntale. La vittima è in caserma quando arriva una telefonata sul suo smartphone. É il suo aguzzino e pretende mille euro. Li vuole il prima possibile altrimenti saranno guai per la donna.