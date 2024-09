Griglia di partenza F1 GP Azerbaijan 2024 | pole di Leclerc terzo Sainz! Norris eliminato in Q1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Nelle qualifiche di oggi, sabato 14 settembre, è stata determinata ladidel GP dell’del Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 15, il fine settimana con la gara di Baku che sarà valida come diciassettesimo round del calendario della F1. Escono in Q1 Ricciardo, 16°,, 17°, Bottas, 18°, Zhou, 19° (penalizzato con ladal fondo dello schieramento), ed Ocon, 20° (scatterà 19° per la penalità comminata a Zhou). In Q2 vengono invece eliminati Bearman, 11°, Tsunoda, 12°, Gasly, 13°, Hulkenberg, 14°, e Stroll, 15°. In Q3 laposition va alla Ferrari con, che precede le McLaren di Piastri, e l’altra Ferrari di, che si piazza in seconda fila davanti alla Red Bull di Perez. Quinto Russell davanti a Verstappen, settimo Hamilton, che precede Alonso, quinta fila per le Williams di Colapinto, nono, ed Albon, decimo.