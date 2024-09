Greta sotto accusa | il blocco schermo del suo iPhone crea il caos in rete il party di compleanno si trasforma in un giallo Quarto Grado scansate!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 14 settembre 2024) Ieri ildello chef Federico Fusca ha generato una sorta di “” per via della presenza di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. Presenti Mirko Brunetti, Vittorio Menozzi,Rossetti (che ha cercato di nascondersi) e altri ex gieffini.: la foto del suoilin(c’entra Mirko) ": ildel suoilin, ildisiin un “” (!)" L'articolo: ildel suoilin, ildisiin un “” (!) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.