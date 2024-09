Governo Tajani | senza il centro destra non vince Francia lo dimostra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set. (askanews) – “Fi punta a occupare lo spazio politico che c’è al, che è libero, per rafforzare e allargare i confini del, che è, lailnoncome inla Le Pen. Barnier, (incaricato di guidare ilfrancese, ndr) è un uomo del partito pooplare come noi, questoche se si vuole governare bisogna guardare al. In Italia stiamo facendo bene così e in Europa noi siamo garanti della stabilità italiana”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Fi, Antonioa margine di una iniziativa del partito a Cagliari. L'articoloilnonloproviene da Ildenaro.it.