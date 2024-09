Google renderà più difficile sottrarre i dati da smartphone Android

Leggi tutta la notizia su tuttoandroid

(Di sabato 14 settembre 2024) Il tuo telefono è in stand by e pensi che la schermata di blocco sia sufficiente per tenere i tuoial sicuro? In realtà, la barriera che separa i malintenzionati dall’accesso alle tue informazioni più preziose è molto velleitaria, tant’è che basta che qualcuno ti osservi digitare il PIN per mettere a serio rischio L'articolopiùdaproviene da Tutto