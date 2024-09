Gigi & Friends un grande concerto per donare un futuro migliore ai bambini siciliani

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 14 settembre 2024) PALERMO – Dopo il Maradona,D’Alessio conquista un altro stadio e annuncia “Sicily For Life –”, il 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo, per una magica notte di musica e un importante appuntamento di solidarietà. Il nuovo imperdibile live, che vede impegnata in prima linea la Fondazione Tommaso L'articolo, unperunaiproviene da Webmagazine24.