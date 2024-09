Getto del peso | Fabbri fa il record italiano a un passo dai 23 metri e vince la Diamond League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Bruxelles, 14 settembre 2024 – La strana (e per certi versi sfortunata) stagione di Leonardosi chiude con exploit che vale il nuovodidel. Il fiorentinoottiene ildurante la seconda giornata delle Finali diin corso a Bruxelles (Belgio). Il 27enne, campione europeo a Roma 2024 e vice-iridato a Budapest 2023, ha lanciato al primo tentativo a 22,98, migliorando di 3 centiil suo precedente primato stabilito a Savona lo scorso 15 maggio. Quello di, tesserato per l'Aeronautica, è anche il nuovodel meeting. In più, cosa non secondaria, c’è la vittoria dinellaper la prima volta nella sua carriera. Battuto l’oro olimpico delRyan Crouser (22,79). Perè un ottimo modo per addolcire la delusione olimpica.