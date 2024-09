Genoa Gilardino | L’anno scorso è da DIMENTICARE ora mi aspetto QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 settembre 2024) Le parole di Alberto, allenatore del, in vista della sfida contro la Roma. I dettagli Albertoha parlato in conferenza stampa in vista di-Roma. LE PAROLE – «E’ un sentimento che dobbiamo avere. Non pensiamo di essere superiori all’avversario, non possiamo permetterci. Credo che bisogna parlare sempre molto chiaro, è normale che