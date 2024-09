Garbagnate trova un uomo agonizzante ferito alla testa

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 14 settembre 2024) Undavanti all’ingresso di una corte in centro ae adagiato a terra all’ingresso di una corte in centro aErano da poco passate le 21,45 della scorsa domenica 8 settembre quando Antonio, residente in una corte in via Manzoni 27 pieno centro cittadino, portando