Frosinone è già crisi | rendimento horror nelle prime 5 giornate

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilè sempre più in. Si è conclusa anche la partita della 5ª giornata del campionato di Serie B contro il Brescia e la situazione per la squadra di Vivarini è pericolosissima. La gara contro il Rondisi è conclusa sul netto risultato di 4-0 con i gol di Juric (doppietta), Olzer e Moncini. In casaè scattato il campanello d’allarme non solo per il risultato ma anche per la prestazione. La squadra di Vivarini occupa la terzultima posizione e rischia di ritrovarsi ultimo dopo le prossime partite di giornata. IlIn 5 partite ilha conquistato appena 3 punti frutto dei pareggi contro Sampdoria, Modena e Juve Stabia e le sconfitte contro Spezia e Brescia. La posizione del tecnico Vivarini non è poi così tranquilla L'articolo, è giàCalcioWeb.