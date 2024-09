Formula1 Leclerc | Fantastico essere in pole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Il GP d'Azerbaijan sorride alla Ferrari, con Charlesche conquista laposition davanti alla McLaren di Oscar Piastri e al compagno di box Carlos Sainz. "in. In Ferrari è il miglior risultato che potevamo prendere, primo e terzo sono le migliori posizioni per partire. Ma sarà lunga, in passato abbiamo fatto bene e poi faticato in gara. Domani possiamo farcela, la gestione delle gomme sarà importantissimo" ha detto ilman che poi ha aggiunto: "Una delle mie piste preferite, anche il weekend non è stato semplice dopo l'incidente. Sapevo di avere ritmo, nelle FP2 ho avuto dei problemi con un pezzo ed ero un po' preoccupato. Il passo c'era, in Q3 dovevo solo stare lontano dai muri. Ho attaccato e il tempo è arrivato in maniera naturale".