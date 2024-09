Formula 1 Leclerc è in pole a Baku! Meravigliosa Ferrari in Azerbaijan | la griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) La quartaconsecutiva a, non ha mai concretizzato in gara, ma quest’anno ci sono tutte le carte in regola per vincere,è inposition in, la n.26 in carriera. Scatterà al suo fianco Oscar Piastri, sempre più concreto dall’Ungheria, seguito dall’altradi Carlos Sainz. Un’occasione ghiotta quella presentata al team di Maranello per il mondiale costruttori, visto che Norris ha dovuto abortire il giro in seguito ad una bandiera gialla e partirà 17º. Non riesce a far meglio di 6º Max Verstappen, che può esultare visto il piazzamento di Norris, ma occhio a, che in campionato non è molto lontano e potrebbe rosicchiare un bel po’ di punti in caso di vittoria. Straordinari i rookies Bearman e Colapinto. L’inglese è escluso dal Q3 per pochi millesimi, mentre l’argentino si piazza addirittura davanti al compagno Albon.