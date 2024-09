Formazioni ufficiali Real Sociedad-Real Madrid Liga 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ledi, partita valida per la quinta giornata della. Avvio a dir poco incerto per i Blancos, che non hanno ancora perso ma sono incappati in due pareggi sanguinosi contro Maiorca e Betis, arrivati entrambi in trasferta, e pagano già un distacco di quattro punti dal Barcellona, che finora invece è stato perfetto. Ora arriva questa trasferta insidiosa sul campo della, che a sua volta è alla ricerca della prima vittoria casalinga dopo aver raccolto quattro punti in altrettante partite. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.