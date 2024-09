Fonseca guarda al derby | Fiducioso Il Milan farà bene a partire da oggi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Iltorna in campo dopo l’esordio tragico in campionato. Il match contro il Venezia precede ildel prossimo weekend, al quale Paulosta già pensando. MIGLIORAMENTI – Pauloviene intercettato a San Siro dai giornalisti di Sky Sport 24, poco prima dell’inizio della sfida contro il Venezia. L’allenatore delspiega le sensazioni sulla sua squadra, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato: «Noi vogliamo cominciare a vincere ma vogliamo anche essere una squadra con le idee chiare, offensiva e che gioca la partita con la palla. Vogliamo vedere qui un’identità per far essere evidente quello che vogliamo fare. Noi dobbiamo essere sempre equilibrati. Nessuno vuole vincere più di me, sono sicuro e sto lavorando per far giocare e vincere questa squadra. Questa è stata una stagione diversa, con giocatori arrivati in momenti diversi.