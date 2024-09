Fiorentina i convocati per l' Atalanta | ecco la decisione su Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Laha diramato la lista deiper la sfida contro l', in programma domani alle ore 15. Il grande assente è ancora una volta Albert. L'islandese non è stato convocato dal tecnico Raffaele Palladino.era rientrato in gruppo dopo l'infortunio al