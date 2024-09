Festival di Open | cari genitori siete pronti ad affrontare la Generazione AI?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella passata edizione deldi, abbiamo trattato il tema della diffusione non consensuale di immagini intime, della sextortion e del ruolo deinell’educazione dei figli. Sulla scia di questo argomento, abbiamo deciso di rivolgerci ai principali educatori delle nuove generazioni, ossia i, per comprendere il loro approccio alle notizie false, l’utilizzo dei dispositivi da parte dei figli e il modo in cui stanno affrontando il mondo dell’Intelligenza Artificiale. Grazie a un’indagine condotta dal market research team di RCS Divisione Infanzia, affronteremo il tema sul palco di Parma, sabato 21 settembre alle ore 16, durante il panel “SiamoadlaAI?” con Julia Elle (@disperatamentemamma), Daniele Grassucci di Skuola.net e Lorenzo Pinto di Futura. Un piccolo spoiler: il risultato dell’indagine ù molto preoccupante.