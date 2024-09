Ex nazionale dell’Inghilterra ha chiesto che gli vengano cancellate le presenze | “Li costringerò”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 14 settembre 2024) L'ex centrocampista dell'Inghilterra Alan Hudson haalla Football Association di cancellare tutti i suoi dati relativi alladei Tre Leoni, in primis le: "Non voglio avere niente a che fare con loro. Sto preparando una causa legale per costringerli a farlo".