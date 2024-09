Esplosione alla Aluminium | ci sono sei indagati

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di sabato 14 settembre 2024)sei le persone indagate per l’avvenuta nella sede bolzanina dellanella notte tra il 20 e il 21 giugno scorsi. Si tratta di tre persone interne all'azienda e tre rappresentanti dell’azienda produttrice del macchinario che era in uso in quel momento. Nell’incidente sul