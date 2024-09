Emergenza incendi | in fumo un appartamento quattro intossicati Tre vetture distrutte in provincia

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di sabato 14 settembre 2024) TAVIANO – Ore di fuoco in: divampano tre, rispettivamente a Taviano, Copertino e Parabita. In quest’ultima cittadina è stato registrato l’episodio più grave: poco dopo l’una, all’altezza del civico 18 di via Alcide De Gasperi, le fiamme sono scoppiate in unposto al