Emanuele Di Rienzo una partita in ricordo dei giovane del Città di Formia scomparso

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Sabato 14 settembre, alle ore 15.00, presso il Campo Sportivo San Biagio di Marina di Minturno in via Ficotonda si terrà unaamichevole tra la formazione under 17 dello Scauri Marina e l'under 18 deldiCalcio, in memoria diDi.Il, calciatore