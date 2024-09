Droga | sequestro da oltre una tonnellata a Roma 2 arresti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 14 settembre 2024) Sequestrata più di unadi hashish in un blitz della Polizia a, nella zona di Monte Mario, in cui sono stati eseguiti due. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti in via Tommaso Pendola e hanno visto arrivare un uomo a bordo di un'autovettura e aprire un box auto. Gli agenti hanno sentito immediatamente un forte odore ed hanno raggiunto e bloccato il 61enne italiano che, alla vista dei poliziotti, era in palese stato di agitazione.