Drammatico incidente tra autobus e camion | ci sono morti

(Di sabato 14 settembre 2024) Un violento incidente che ha coinvolto l'autobus di una struttura per anziani e un altro veicolo ha determinato il decesso di tre persone. A perdere la vita l'autista del pullman e due passeggeri, illeso il conducente dell'altro veicolo. Grave incidente nel Maryland tra autobus e altro veicolo. Grave incidente tra l'autobus di una struttura per anziani e un altro veicolo, nel sud del Maryland. Nell'impatto sono morte tre persone. A perdere la vita, come dicevamo in apertura, l'autista del pullman e due passeggeri; nessuna conseguenza per la persona che era a bordo dell'altro mezzo.