Dramma in Irpinia | un uomo trovato senza vita in un negozio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi minuti, fa a Santo Stefano del Sole, i Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti in quella via Casino dove all’interno di un esercizio commerciale è statoil corpodi un 47enne del luogo. Sul posto oltre ai Carabinieri, il personale sanitario che ha potuto solo constatare il decesso dell’, che sembrerebbe sia stato causato da un gesto volontario. Accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma. L'articoloin: unin unproviene da Anteprima24.it.