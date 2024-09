Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta tv le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 14 settembre 2024) Attesa finita e tutto è pronto per il ritorno in campo della Serie A. Domenica alle 18 iltesterà le ambizioni deldi Conte apparso migliorato e non poco dopo il disastro di Verona della prima giornata. Non sarà però facile per gli azzurri perché i sardi hanno già bloccato la Roma