Difesa di ferro attacco anemico | la Juve stecca contro un’ottimo Empoli | CLASSIFICA

(Di sabato 14 settembre 2024) Dallo 0-0la Roma prima della sosta per le nazionali allo 0-0l’al rientro dalla pausa. Secondo pareggio a reti bianche per lantus che, dopo i primi due successi per 3-0 ottenuti nelle prime due giornate, compie due passi falsi consecutivi. I gol subiti restano ancora 0, segnale che ladei bianconeri resta ancora di. Anemia invece per l’. Vlahovic ha le polveri bagnate, la prima di Koopmainers non è indimenticabile, Nico Gonzalez e Yildiz funzionano a corrente alternata. L’si chiude dietro, difende bene, trova nel portiere Vasquez l’MVP di giornata con due grandi parate, ma non si limita a subire, prova anche a ripartire in maniera pungente e nel finale rischia addirittura il colpaccio con Gatti che in spaccata nega una conclusione pericolosissima Gyasi.