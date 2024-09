Deruba anziana al market Incastrata dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Mentre faceva spesa al supermercato Conad a Poviglio, è stata seguita eta da una donna, che le ha preso il portafogli dalla borsetta posata nel carrello, approfittando di un istante di distrazione della vittima, spostatasi per osservare dei prodotti sugli scaffali. Solo arrivata alla cassa per pagare, una pensionata 75enne, abitante a Castelnovo Sotto, si è accorta che il portafoglio non c’era più. Poco dopo è stata presentata denuncia ai carabinieri di Castelnovo Sotto: avviate le indagini che hanno portato all’identificazione di una donna di 53 anni, modenese ma residente a Scandiano, segnalata alla magistratura reggiana per furto aggravato. Nel portafoglio rubato c’erano denaro, documenti personali e bancari, subito bloccati per evitare illeciti prelievi.