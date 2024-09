Cucciolo di Maremmano in gravi condizioni a Vallo | ipotesi avvelenamento

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Tensione adella Lucania, dove undi caneè stato trovato in, nel parcheggio vicino a via Ottavio Valiante, probabilmente avvelenato. L’animale è stato soccorso e curato dal Servizio Veterinario dell’ASL che sta indagando sulle cause del malessere