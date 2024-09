Crolla una palazzina detriti sulle auto

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di sabato 14 settembre 2024) Paura questa notte a Mondragone dove èta una porzione di una vecchiaa tre piani in via Campanile. La struttura, a quanto si apprende, era disabitata, è il crollo non ha causato feriti. Alcuni deihanno però danneggiato lein sosta.Sul posto i vigili del fuoco