Croce Rossa Oggi le gare nazionali

(Di sabato 14 settembre 2024) Gara nazionale di primo soccorso delladalle 9 alle 18 Somma Lombardo ospita la 19esima edizione della competizione. Diciassette squadre in arrivo da altrettante regioni saranno al lavoro su un percorso con nove postazioni dislocate nel centro storico. In ogni punto verrà allestito un diverso scenario di emergenza, mentre otto aree di sosta serviranno ai team per riposarsi e rifocillarsi tra una simulazione e l’altra di calamità naturali, incidenti stradali, infortuni domestici o sul luogo di lavoro, malori. L’obiettivo è garantire in ogni teatro di intervento un primo aiuto rapido ed efficace. Oltre cento i volontari impegnati sul campo. La premiazione è prevista per le 20.30 all’agriturismo "La viscontina". Ieri, ad aprire la manifestazione al Castello Visconti di San Vito, il presidente di Cri Rosario Valastro. Bar.Cal.