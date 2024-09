Crisi commercio a Terni dopo 53 anni chiude Luzzi Carni | I ‘grandi’ vincono e i ‘piccoli’ perdono

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Non sembra conoscere la parola fine ladel. Stavolta, a farne le spese, una storica attività a due passi del centro.53, infatti, ha chiuso in via definitiva, con la serranda abbassata in via XX settembre. A darne notizia i proprietari con un cartello