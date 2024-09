Crete Tournament la Virtus non molla | l’Olympiacos vince solo nel finale

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella semidel torneo di Creta laSegafredo Bologna tiene testa fino alla fine alche ha la meglio nel.Dopo la gara conha parlato coach Luca Banchi. “Un test impegnativo, come prevedibile, in un contesto in cui siamo stati capaci per buona parte