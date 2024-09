Corviale bruciata l’auto del fondatore di Calciosociale Massimo Vallati

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 14 settembre 2024) La denuncia dell'ex calciatore oggi su Facebook: "La cultura della giustizia fa veramente paura" ''Questa notte hanno dato fuoco alla mia macchina davanti al Campo dei Miracoli''. E' la denuncia, via Facebook, di, ex calciatore edel. ''Ringrazio gli autori per l'attestato di stima e importanza nei miei confronti,