Conte ignora Grillo Ma la guerra legale per il M5s è già iniziata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) Da via di Campo Marzio tutto tace. Giusepperesta in assoluto silenzio. Ordine di scuderia:re Beppe. Lacon il fondatore è cominciata. Il comico ha sparanuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti