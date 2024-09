Come recuperare il sonno e tornare alla routine dopo le vacanze

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di sabato 14 settembre 2024) Dall'ultima ricerca sui trend di viaggio condotta da Skyscanner (motore di ricerca internazionale di voli) emerge che dormire è in cima all'elenco dei desideri dei viaggiatori italiani (24 per cento), con il 37 per cento che ammette di riuscire a riposare meglio proprio durante le