Collezione Sunflower Harry Winston | possedere la luce

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 14 settembre 2024) Life&People.it Pochi fiori sanno evocare il romanticismo con la stessa veemenza del girasole. Fiori maestosi, radicati saldamente in terra ma eternamente proiettati verso il cielo, come se fossero amanti instancabili del sole. E chi meglio del “Re dei Diamanti”,, poteva eternarne l’essenza cristallizzandola in gioielli immortali? Jacqueline Kennedy, Natalie Portman, Jennifer Lopez, Anne Hathaway, sono solo alcune delle personalità poliedriche che hanno sentito il richiamo dell’iconica maison. Nel mondo contemporaneo, il nomeevoca momenti irripetibili in cui l’arte e il mito si fondono, ogni creazione diventa promessa di infinito, un frammento diche sfida il tempo. Il valore simbolico attribuito ai gioiellitrascende le generazioni, sfida il tempo e supera le mode.