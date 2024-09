Cittadinanza | Magi ' maggioranza non vuole la riforma opposizioni sostengano il referendum'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set (Adnkronos) - "Dopo il ddl sicurezza è chiaro che nessuno inre la legge sullase non in peggio. Resta solo ilche abbiamo proposto: si può firmare entro il 30 settembre su.it. Aspettiamo da tutte leuna mobilitazione unitaria”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardoal tavolo di raccolta firme in piazza Torre Argentina a Roma.