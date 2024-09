Ciclismo femminile Europei 2024 oggi | percorso favorite altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) È il giorno della prova in linea al: in Belgio, ai Campionatidisu strada, si assegna la maglia continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara odierna cone programma.162 chilometri da percorrere con partenza da Heusden-Zolder ed arrivo a Hasselt. Primo tratto in linea, poi si entra in un mini circuito ad Hasselt, senza particolari insidie, per poi entrare nel secondo circuito, quello di Limburg, più tecnico ed insidioso, da percorrere due volte, con tante curve e due strappi come Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e lo Zammelenberg (800 metri al 4,3%), oltre ad alcuni tratti in pavé. Usciti dal circuito si ritorna in quello di Hasselt e, dunque, pianura per chiudere la gara.Sarà, come di consueto, sfida tra Paesi Bassi ed Italia.