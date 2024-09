Chi l' ha detto che le labbra per essere belle debbano per forza essere gonfie?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 14 settembre 2024) L’argomento va maneggiato con cura, perché rientra nella sfera della libertà personale. Una donna, esattamente come un uomo, dispone del proprio corpo, e può fare tutte le scelte che crede. Tuttavia, esiste anche la libertà di critica. Per cui lasciatemi dire, dall’ultimo banco e con la voce più flautata possibile, che di tutte queste bocche finte non se ne può più.