Cgil | caccia a 18 miliardi privatizzazioni ' idea malsana'

(Di sabato 14 settembre 2024) "Mancano circa 18per raggiungere gli obiettivi del Governo" con le. E' uno scenario che l'Area della contrattazione, politiche industriali e politiche del lavoro dellaha messo sotto esame ipotesi per ipotesi, azienda per azienda, concludendo con "una forte critica". "", commenta il segretario confederalePino Gesmundo: "Si tratta di operazioni che colpiranno direttamente i cittadini e la salvaguardia della nostra economia e che denunciamo come ingiustificate e inaccettabili", "dannose" anche per le casse dello Stato per la perdita di dividendi: "La svendita delle partecipate compromette un progetto di sviluppo industriale del Paese. Il Governo apra un confronto serio e approfondito".