Cessione della Ternana possibile svolta Guida | Ci sono delle trattative in atto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "Confermo che cialcuneinper quanto riguarda il pacchetto azionarioCalcio". Lo dice Nicola, che però non lascia trapelare molto altro: "C’è l’accordo con i soggetti interessati di mantenere il più stretto riserbo e per quanto mi riguarda io gli accordi li rispetto. Sarei scorretto e andrei a disturbare lese facessi il contrario. Direi che nessunacontroparti è in vantaggio sulle altre. Avrà la meglio chi sarà pronto alla firma con le cifre dovute sul tavolo. E poi non me la sentirei di sbilanciarmi, perchè ne ho viste veramente tante". E’ ipotizzabile che con quest’ultima affermazione il presidente rossoverde si riferisca ainstaurate mesi fa, in apparenza con buone chance di successo, poi evidentemente naufragate.