Catania Daspo per 4 tifosi che accesero fumogeni durante la gara con il Benevento

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel corso della partita, disputatasi lo scorso 2 settembre, allo stadio “Angelo Massimino”, nel settore curva sud, sono stati accesi diversi artifizi pirotecnici,, che hanno causato una condizione di pericolo per l’incolumità dei sostenitori che si trovavano in quel settore per assistere alla partita. Per questo, la squadra “tifoserie” della Digos etnea ha avviato una indagine finalizzata all’individuazione dei responsabili.