Cancro seno avanzato cambia pratica clinica nella lotta a metastasi cerebrali

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 14 settembre 2024) All'Esmo 2024 presentato studio su trastuzumab deruxtecan che dimostra tasso sopravvivenza libera da progressione a 12 mesi del 61,6% Oltre 55mila donne in Italia convivono con un tumore alin fase avanzata, circa il 20% ha la forma Her2-positiva e di queste una parte presenta anche. Per queste pazienti, con neoplasia non