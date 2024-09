Cancro collo utero oncologa Lorusso | 87% morti in Paesi in via sviluppo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Barcellona, 14 set. (Adnkronos Salute) - Ilaldell'colpisce donne di ogni provenienza, ma ad oggi sono tante le disparità di approccio alla malattia in base all'etnia, al reddito, al Paese di residenza e all'accesso alle cure. "L'85% delle diagnosi e l'87% delleper questo tumore si registrano neiin via di. Neia basso e medio reddito infatti non hanno né screening né vaccinazione, cioè non hanno la prevenzione primaria né la prevenzione secondaria contro questo" che è il quarto tumore più frequente nelle donne in tutto il mondo, con circa 2.500 diagnosi annue in Italia (ma potrebbe scomparire grazie al vaccino contro il Papillomavirus) e "la quarta causa di morte pernelle donne tra i 35 e i 54 anni".