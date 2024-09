Cancro collo utero 826% pazienti vivo a 3 anni con immunoterapia e chemio

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – Oltre 8 donne su 10 con tumore aldell'localmente avanzato ad alto rischio sopravno a 3dopo un trattamento immunoterapico con pembrolizumab, in combinazione con laradioterapia concomitante. E' quanto emerge dallo studio Keynote-A18, conosciuto anche come Engot-cx11/Gog-304, presentato nel simposio presidenziale del congresso Esmo (European Society for Medical Oncology)